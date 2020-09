(foto) Doi tineri au parcurs Moldova de la nord la sud și de la vest la est pe biciclete și au strâns peste 3 000 de dolari pentru o cauză socială

12:30

Echipa de producție Via Dacă lansează un nou proiect Lunar Scales. Potrivit muzicienilor, proiectul are drept scop promovarea creației muzicale originale și are menirea să faciliteze cooperarea dintre artiștii progresișți din Republica Moldova și restul lumii. Articolul (video) Echipa de producție Via Dacă lansează proiectul Lunar Scales. Acum puteți asculta piesa „Hungry for Love” apare prima dată în #diez.