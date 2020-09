Omul Săptămânii – Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate

11:10

Generalul Corneliu Groza, șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, a fost întrebat: „Care, în opinia Dvs., au fost cele mai importante realizări ale Poliției de Frontieră in primele 8 luni ale lui 2020?”. „În primul rând, împreună cu echipa pe care o reprezint, consider că am făcut față, într-o […]