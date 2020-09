Excursie virtuală prin casa lui Joe Jonas și Sophie Turner (Foto) 

14:20

Am auzit multe despre cultura japoneză – samurai, tradițiile gheișelor și ritualul consumului de ceai, dar știm foarte puțin despre tradițiile care sunt asociate meselor din țara în care răsare soarele. Vorbim despre cea mai interesantă masă – micul dejun japonez, care nu are absolut nicio asemănare în întreaga lume. Majoritatea dintre noi am fost […]