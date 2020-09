Circa 14.000 de persoane au traversat frontiera de stat în ultimele 24 de ore

10:10

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris în public și privat despre experiențele voastre cu tratamentele acasă! Este multă informație valoroasă. Din păcate, deși am păstrat toate măsurile de protecție personală, am devenit și eu un pacient în tratament la domiciliu. Aseară am primit confirmarea ca sunt infectată cu covid”, scris deputata pe pagina sa de facebook. Anterior, și ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a fost infectată cu virusul Covid-19. Aceasta a reușit să se recupereze în tr...