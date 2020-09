Argentina// Parlamentar nevoit să demisioneze, după ce a uitat camera pornită într-o ședință

14:50

Un indian prins sub dărâmăturile clădirii care s-a prăbușit pe 21 septembrie în Mumbai s-a filmat luându-și rămas bun de la soție, în eventualitatea în care nu va mai fi găsit în viață. Din fericire, salvatorii au reușit să-l scoată întreg, după 10 ore de căutări. Khalid Khan a fost prins sub dărâmături alături de […] Articolul VIDEO// Prins sub dărâmături, un bărbat și-a filmat mesajul de adio pentru soție apare prima dată în SafeNews.