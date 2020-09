Ambasadorul ipochimen

18:20

Guvernul condus de Maia Sandu se face vinovat de faptul că agricultorii din țara noastră nu-și pot vinde marfa în rețelele de magazine mari. O recunoaște chiar deputatul Platformei DA, vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, notează Subiectulzilei. În cadrul unei întrevederi cu fermierii din satul Cărpineni, Hâncești, Slusari a povestit că