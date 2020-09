AVERTISMENT-OPRIȚI 5G * Ce se va întâmpla la NIVEL MONDIAL începând din OCTOMBRIE...

21:30

ȘTEFAN GLIGOR: Vineri, impreuna cu alte cinci persoane din societatea civilă si mass-media am depus la CEC o cerere prin care am cerut acces la toate informatiile cu privire la inregistrarea prealabila in Federatia Rusă. Astăzi am primit un refuz foarte curios. Dl Presedinte Cimil ne spune urmatoarele: 1. Cererile...