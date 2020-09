Ultimele informații despre accesul studenților basarabeni în România

15:20

Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, a negat într-o conferință de presă toate acuzațiile aduse de fostul său avocat Igor Popa. Astfel, fostul premier de la Chișinău a subliniat că nu are nicio legătură cu Vlad Plahoniuc și nu a deținut niciodată case pe malul lacului Geneva. „Doamne, apără-mă de așa un avocat, că de procurori mă voi apăra și singur. Cele declarate și modul în care au fost declarate de către Igor Popa nu face decât sa confirme ce am spus înainte. Eu nu am avut apărare in procesul meu. Celor care îl slujesc pe Plahotniuc și încearcă prin diferite metode să mă intimideze, să nu irosească energia, să nu piardă timpul, pentru că decizia mea de a reveni în politică a fost una asumată, una grea si un lucru important, că dacă eu voi reuși și alți oameni care au fost nedreptățiți vor avea exemplu că se poate”, a declarat Vlad Filat în debutul conferinței de presă. Ulterior, politicianul a încercat să demonteze toate acuzațiile fostului său avocat, pe care le-a calificat drept aberații. Astfel, referindu-se la relația sa cu Plahotniuc, Filat a explicat că nu are niciun motiv pentru a discuta cu acesta și că nu știe ce urmărește Igor Popa prin asemenea învinuiri. „Eu țin legătura cu Plahotniuc? Vorbește omul care s-a văzut cu el (n.red: Plahotniuc) la o cafenea din Miami. Când faci așa declarații trebuie să ai o probă. Altă întrebare ar fi, de unde Igor Popa are numărul lui Vlad Plahotniuc, cu ce ocazie s-a întâlnit cu el? Nu vrea să ofere mai multe detalii? Poate ar fi mai bine să spună cu cine a discutat Popa în realitate. Dacă nu va spune dânsul, vom spune noi. (...) Ce să vorbesc cu un om (n.red: Vlad Plahotniuc) care m-a adus la limită? Mai aveam un pic și îmi pierdeam viața, la drept vorbind, dacă sincer, eu nu-s așa prost. Aceasta demonstrează încă o minciună spusă de Popa”, a argumentat Vlad Filat. Fostul premier a mai adăugat că ar fi discutat ultima oară cu Plahotniuc în noiembrie 2015 și că nu i-ar fi oferit consultații acestuia. De asemenea, Filat s-a referit și la așa-numitul „stat la închisoare ca la hotel”, dar și la „presupusa înțelegere cu Plahotniuc”. „Eu am avut o condamnare cu un proces închis. 50 de luni am fost deținut în celulă. O singură oră pe zi în aer liber. Am ieșit din această celulă cu cancer, nu vreau să mă victimizez. Credeți că eu așa înțelegere am avut cu Plahotniuc? Dacă eu aș fi avut un regim de detenție preferențial, acest lucru ar fi fost cunoscut. Faptul că am fost deținut în condiții inumane, a fost demonstrat si la CtEDO“, susține Filat. Totodată, liderul PLDM a negat și declarațiile lui Popa precum că ar fi cerut-o în căsătorie pe avocata Cristina Bancu cu scopul de a nu-i plăti serviciile juridice și că i-ar dăruit acesteia un inel pe care l-ar fi obținut de la Ilan Șor. „Poate Popa de la Plahotniuc primea inele, dar eu de la bărbați n-am primit inele. Pur și simplu m-aș duce și i-aș da un pumn în bot. Așa, bărbătește. Nu pot face acest lucru pentru că sunt eliberat condiționat”, a precizat Filat. Cât despre afirmațiile lui Popa precum că Filat ar deține două imobile pe malul lacului Geneva, fostul premier a menționat că nu a deținut case în acea zonă. „Eu sunt la a dispoziția instituțiilor să răspund ca să fie clarificată această situație“, a conchis liderul PLDM. Amintim că, miercuri, în cadrul unei emisiuni tv, Igor Popa, fostul avocat al lui Vlad Filat, a lansat mai multe acuzații la adresa sa. Printre acestea, se numără și faptul că Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat țin până în ziua de astăzi legătura și vorbesc la telefon. Totodată, Popa a mai spus că fostul premier de la Chișinău, ar fi stat în penitenciar ca într-un hotel, iar Vlad Plahotniuc ar fi avut grija ca acesta să petreacă împreună cu prieteni și să primească daruri de Crăciun în schimbul tăcerii. Articolul Cui i-ar da Filat „un pumn în bot” și ce spune fostul premier despre legătura cu Plahotniuc apare prima dată în InfoPrut.