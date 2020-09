În următoarele zile se va decide dacă Filarmonica va fi restabilită sau demolată

13:40

Zimbru a suferit o nouă înfrângere în Divizia Națională, chiar dacă a jucat pentru prima dată cu spectatori în tribune în acest sezon. Echipa antrenată de Vlad Goian a cedat cu 0-2 în fața Speranței, transmite IPN. Golurile oaspeților au fost marcate de Vladyslav Pavlenko (minutul 40) și Arcadie Rusu... The post Zimbru a pierdut al patrulea meci consecutiv appeared first on Portal de știri.