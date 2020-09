Accident aviatic în Ucraina. Cel puțin 18 oameni au murit (VIDEO)

18:50

Judecătorii Curții Constituționale (CC) din Moldova nu sunt de acord cu criticile aduse de către ministrul Justiției Fadei Nagacevschi ultimei decizii a instituției. Într-un comunicat de presă publicat pe 24 septembrie, aceștia au subliniat că orice intervenție în textul Constituției trebuie să se facă cu maximă prudență și că „CC nu admite diseminarea unor aprecieri […]