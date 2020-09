O lucrătoare medicală din cadrul Spitalului Raional Ialoveni a decedat din cauza infectării cu COVID-19

13:30

În Uniunea Sovietică, pe lângă construcția rolului de cetățean responsabil, oamenii erau supuși unei construcții de gen. Stereotipurile erau alimentate de către conducere, prin urmare, băieții erau învățați să devină „bărbați” care urmează să apere patria, familia, să aibă grijă de femei, să lucreze și să fie așa-zisul cap al familiei, iar fetițele erau educate în cele mai bune tradiții ale „gospodinelor”, fetele trebuiau să fie ascultătoare, curate, îngrijite, să știe să coase, să gătească, să asculte de bărbat etc. În acest context, am găsit și o carte, care pentru o dată în plus ne demonstrează construcția rolurilor în societatea sovietică. Articolul (doc) „Trebuie să gătești, să coși, să fii îngrijită.” „Carte pentru fetițe” sau cum în Uniunea Sovietică se construia rolul de gen apare prima dată în #diez.