Harley-Davidson abandonează cea mai mare piață moto din lume

Atacul a avut loc în urmă cu scurt timp, iar din informațiile disponibile la această oră se știe că trei dintre răniți sunt în „urgență absolută”, ceea ce înseamnă o stare foarte gravă. #France • Four injured in Paris knife attack near former offices of Charlie Hebdo.#AFP pic.twitter.com/wUACtq4ZYs — AFP Photo (@AFPphoto) September 25, 2020 Poliția pariziană scrie că este vorba de doi atacatori, care ar fi folosit macete. Aceștia ar fi fugit la scurt timp după atac și sunt căutați de poliție. Pr...