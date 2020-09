Republica Moldova: clivajul dintre neutralitatea permanentă şi perspectiva NATO

12:00

Un nou jucător a intrat pe piața avocaturii din Republica Moldova – DOLEA & CO. Mai mult, JURIDICE MOLDOVA se bucură să anunțe că DOLEA & CO a decis să devină Partenerul nostru și să ne susțină astfel comunitatea juridică. Av. Sorin Dolea, managing attorney DOLEA & CO, a comentat următoarele privind încheierea acestui parteneriat: "Suntem […]