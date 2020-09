Igor Dodon: „Sunt ONG-uri care în patru ani au primit zeci de milioane de euro din afara țării și care se ocupă doar cu denigrarea noastră”

10:20

O femeie din Chișinău a căzut prada unui deținut al Penitenciarului nr. 12, din or. Bender. Inculpatul, în vârstă de 26 de ani, i-a promis că se va căsători cu ea, iar mai apoi, sub diferite pretexte, a estorcat de la victimă bani. Ofițerii Direcţiei investigaţii „Centru” a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în [...] Articolul Un deținut al Penitenciarului nr. 12, din or. Bender a estorcat bani de la o femeie, promițându-i că se va căsători cu ea apare prima dată în Telegraph Moldova.