В пятницу будет до +28°С

Новости Приднестровья, 25 septembrie 2020 07:30

​​​​​​​Днём – без осадков, вечером по северным районам ПМР пройдет дождь

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07:30
В пятницу будет до +28°С Новости Приднестровья
​​​​​​​Днём – без осадков, вечером по северным районам ПМР пройдет дождь
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Кредит на развитие: поддержка предприятий Новости Приднестровья
В Приднестровье продолжает работать программа поддержки предпринимателей. За 2 года льготный кредит получили порядка 50 фирм. В основном это аграрии, животноводы и предприятия перерабатывающей промышленности. Например, консервные. Подробности - в сюжете Первого Приднестровского....
7 septembrie 2020
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Фоторепортаж: Екатерининский парк Новости Приднестровья
В фоторепортаже показали самые красивые места Екатерининского парка, а также сквера де Волана, который также входит в эту территорию. Рубрики:  Общество Приднестровье Тэги в соцсети 2:  Екатерининский парк Поместить в блок 1:  Поместить в блок 2:  Поместить в блок 3: 
11:50
Из-за коронавируса приостановлена работа ряда объектов Новости Приднестровья
Среди них – цеха и отделы предприятий, группы в детсадах и стоматологическая поликлиника
10:50
На заседании Оперштаба при Президенте ПМР озвучили COVID-статистику Новости Приднестровья
Всего по республике подтверждено 2485 случаев инфицирования
2 septembrie 2020
09:50
Танк Т-34 и «Катюша» открыли парад на площади Суворова Новости Приднестровья
Военный парад приурочен к 30-летию ПМР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1 septembrie 2020
20:40
Решение Оперштаба от 31 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
17:40
Решение Оперштаба от 27 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
16:10
Цитата дня: Президент о стране и признании Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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31 august 2020
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В Тирасполе наградили победителей конкурса «Столица в объективе тридцатилетия республики» Новости Приднестровья
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COVID-ситуация в мире: в Берлине, Лондоне и Оттаве прошли акции протеста против карантина Новости Приднестровья
Митингующие требовали отменить введённые из-за пандемии ограничения
29 august 2020
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Гидрометцентр: Температура в ближайшие дни достигнет отметки +36°С Новости Приднестровья
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12:10
Екатерина Великая заняла своё место в центре Тирасполя Новости Приднестровья
Памятник императрице Всероссийской установили сегодня рано утром, а откроют 1 сентября
26 august 2020
15:00
Решение Оперштаба от 24 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
12:10
Скоро в школу. Цена вопроса Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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