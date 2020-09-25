В пятницу будет до +28°С
Новости Приднестровья, 25 septembrie 2020 07:30
Днём – без осадков, вечером по северным районам ПМР пройдет дождь
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Acum o oră
07:30
Днём – без осадков, вечером по северным районам ПМР пройдет дождь
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Работы планируют завершить к 1 декабря, сообщили в Правительстве
17 septembrie 2020
10:40
14 лет назад приднестровцы высказались за независимость и будущее с Россией
12 septembrie 2020
16:20
Дневная температура воздуха будет составлять +30°С и выше
11 septembrie 2020
12:40
«Бизнес-наставничество 3»: предприниматели представили более 70 бизнес-планов # Новости Приднестровья
Завершающим этапом проекта станет отбор лучших работ, авторы которых получат гранты на развитие своего бизнеса
10 septembrie 2020
11:10
Братские республики. Абхазия и Южная Осетия. С нами их связывает тесное сотрудничество, схожая история, уникальная природа, ну и взаимное признание, конечно. Бесчисленные красоты и естественные памятники. Онлайн-путешествие по «братскому» маршруту от Первого Приднестровского....
9 septembrie 2020
10:50
В Приднестровье продолжает работать программа поддержки предпринимателей. За 2 года льготный кредит получили порядка 50 фирм. В основном это аграрии, животноводы и предприятия перерабатывающей промышленности. Например, консервные. Подробности - в сюжете Первого Приднестровского....
7 septembrie 2020
16:50
В фоторепортаже показали самые красивые места Екатерининского парка, а также сквера де Волана, который также входит в эту территорию. Рубрики: Общество Приднестровье Тэги в соцсети 2: Екатерининский парк Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3:
11:50
Среди них – цеха и отделы предприятий, группы в детсадах и стоматологическая поликлиника
10:50
Всего по республике подтверждено 2485 случаев инфицирования
2 septembrie 2020
09:50
Военный парад приурочен к 30-летию ПМР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1 septembrie 2020
20:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
17:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
16:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
15:50
«Столица в объективе тридцатилетия республики»: Видеоролики победителей конкурса # Новости Приднестровья
Лучшие работы выбирали в трёх номинациях: «Тирасполь: вчера и сегодня», «Столица в лицах» и «Прогресс #2020#30»
31 august 2020
16:00
В Тирасполе наградили победителей конкурса «Столица в объективе тридцатилетия республики» # Новости Приднестровья
Свои работы в трёх номинациях представили более 40 приднестровцев
30 august 2020
11:00
COVID-ситуация в мире: в Берлине, Лондоне и Оттаве прошли акции протеста против карантина # Новости Приднестровья
Митингующие требовали отменить введённые из-за пандемии ограничения
29 august 2020
16:50
Осадков не ожидается
12:10
Памятник императрице Всероссийской установили сегодня рано утром, а откроют 1 сентября
26 august 2020
15:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
12:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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