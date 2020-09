Femei care conduc tractoare și deținători de permise la tocmai 15 categorii. Curiozități despre șoferii moldoveni și cifra totală a vehiculelor înregistrate în țară (INFOGRAFIC)

În orele de vârf, mulți ne întrebăm câte mașini sunt în capitală sau în alte orașe ale țării. De la an la an, par tot mai multe, iar locuri de parcare - tot mai puține. Recent, în lume a fost marcată ziua fără mașini, iar noi, cei de la AGORA, am decis să vedem câte vehicule avem în țară, câți șoferi cu acte în regulă și curiozități legate de statistica pe patru roți.

