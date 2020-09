Episodul I. Cu bicicletele pe urma banilor europeni investiți în raionul Cahul //VIDEO

10:30

Orașul Cahul va deveni primul „StartUp City” din regiunea de sud a Republicii Moldova. În oraș va fi deschis primul Centru de Excelență în IT cu susținerea UE, comunică MOLDPRES. Potrivit unui Acord de grant semnat între Asociația Companiilor de Tehnologii Informaționale și Comunicare din Moldova (ATIC) și Suedia, în regiune vor fi operate mai […] The post La Cahul va fi creat un Centru de Excelență în IT appeared first on www.ziuadeazi.md.