Profesorul din Ocnița, care a provocat scandal printre politicieni, vine cu explicații (VIDEO)

În Republica Moldova au fost înregistrate încă 14 decese în rândul pacienților infectați cu noul coronavirus. Potrivit comunicatului publicat pe 23 septembrie de Ministerul Sănătății, trei dintre victime sunt din Transnistria, două din Glodeni, cinci din Chișinău și câte una din Taraclia, Soroca, Fălești și Criuleni. Deces 1231: Femeie de 74 ani, din Transnistria. Comorbidități: […]