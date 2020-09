Andrei Năstase, în fața Filarmonicii: Un simbol al culturii și națiunii stă să cadă. Vă îndemn să donăm pentru a-l salva

13:40

Bugetul municipal pentru anul 2020 a fost dur afectat de pandemia de Covid-19. Cel puțin asta afirmă primarul capitalei, Ion Ceban, potrivit căruia, veniturile înregistrate în prima jumătate de an oricum depășesc cheltuielile. Edilul orașului are și o explicație - implementarea cheltuielilor are un ritm mai lent, din cauza pandemiei.