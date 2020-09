Ceban: Vor fi analizate dosarele din 2012-2013 privind transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ, de sub casele private de locuit și aferent construcțiilor

13:15

Cazul profesorului de la Ocnița, consilier local PAS, care face la lecție agitație politică în favoarea Maiei Sandu și numește oamenii în etate “idioți” doar pentru că aceștia au o altă opțiune politică decât a sa, scoate în evidență mai multe probleme grave, susține deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului.Socialistul amintește că propaganda politică în școli este interzisă, iar pedagogii trebuie să fie un exemplu pozitiv pentru elevi.”Limbajul acestui profesor, care le vorbește elevilor despre “șașlîc, pivă, devociki” este sub orice nivel de critică, or un profesor trebuie să învețe noua generație să fie cultă”, scrie socialistul pe pagina sa de socializare.Deputatul se arată consternat și de modul în care liderii PAS i-au luat apărare acestui profesor, membru al formațiunii lor. În opinia sa, reacția PAS este una descalificantă.”Asta înseamnă că partidul Maiei Sandu îi consideră pe toți pensionarii “idioți”, cum s-a exprimat alesul local PAS, susțin încălcarea legii prin organizarea propagandei politice în școli, promovează un limbaj de incitare la ură, etc”, susține parlamentarul.Batrîncea regretă și faptul că o bună parte din mass-media a diminuat la maxim acest caz, ori nu l-a reflectat deloc, sau a încercat să spună că e la limita unui fake news. În schimb, renovarea unui WC pentru elevii unei școli s-a transformat în serial cu știri de o săptămână și dezbateri în studio.”Nouă ni se pare mult mai grav cazul profesorului care numește oamenii în etate “idioți”, folosește un limbaj vulgar și face propagandă politică în timpul lecțiilor”, susține Batrîncea.Deputatul PSRM și-a exprimat regretul și pentru faptul că nu s-a autosesizat niciun ONG pentru protecția drepturilor copilului, nici Avocatul copilului, ceea ce, spune Batrîncea, duce la gândul duplicității acestora.”Politica în școală nu are ce căuta, indiferent de culoarea acesteia. La școală elevii trebuie să învețe materiile care se predau, nu pentru cine să voteze și împotriva cui să fie”, conchide parlamentarul.