Chișinău // Primăria va asigura cu apă potabilă grădinițele din capitală

Zbârnâia soneria de la poartă în draci și am mers să deschid. Un tip vârtos mă privea deznădăjduit. Avea hainele pârjolite și fața neagră de funingine. M-am dat într-o parte și a intrat șontâcăind în curte. Am închis poarta și am dat să-l urmez. - Mai bine încuie-o, m-a povățuit el, cu o voce rece ca gheața. Sunt urmărit. - Dar măcar n-o să te găsească la mine. Mie nu-mi trebuie neplăceri. - Și chiar vrei să mă dai afară? Mă gonești? Oare e ok să procedezi așa cu un om strâns cu ușa? - O să-ți f...