FOTO // Igor Dodon a verificat cum decurg lucrările de reabilitare a mai multor drumuri din nordul țării

Șeful statului a precizat că astăzi a fost runda de negocieri dintre ministerele Finanțelor din Moldova și Rusia cu privire la acordul de creditare în valoare de 200 de milioane de euro. “Cred că în următoarele săptămâni trebuie să semnăm acest acord și să îl transmitem Parlamentului pentru ratificare”, a spus președintele. Cât despre suportul pentru agricultori sub formă de motorină, Igor Dodon a precizat că acum se discută cu partea rusă în ce mod să fie acordat acest ajutor. “Suportul poate fi sub formă de motorină sau bani. Avem un cont separat pentru agricultori care au avut de suferit de pe urma secetei și pentru noi ar fi mai bine să fie sub formă de bani pentru că mai ușor va fi de transmis agricultorilor”, a spus președintele.