Ion Ceban invită locuitorii Capitalei să iasă la curățenie în parcurile din oraș

Rata mortalității din cauza COVID-19 în Republica Moldova este una relativ mică în raport cu alte țări ale lumii, iar acest lucru se datorează profesionalismului medicilor moldoveni. Opinia a fost exprimată de președintele țării, Igor Dodon, în cadrul unei Ediții Speciale, la postul public de televiziune Moldova 1. „În pofida unei situații dificile, am reușit, […]