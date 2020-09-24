MOLDOVA VA PRIMI DE LA COMISIA EUROPEANĂ 9 MLN. EURO ÎN SUSŢINEREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ȘI PENTRU CONTINUAREA REFORMELOR
Infotag, 24 septembrie 2020 13:30
MOLDOVA VA PRIMI DE LA COMISIA EUROPEANĂ 9 MLN. EURO ÎN SUSŢINEREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ȘI PENTRU CONTINUAREA REFORMELOR
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