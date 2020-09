Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”

18:00

„Prima m-am văzut în oglindă după 24 de zile la terapie intensivă (dintre care 16 în comă). Din oglindă mă privea un personaj din Stăpânul inelelor. Și credeți-mă că nu era un elf. Am fost teribil de trist, credeam că n-o să ies niciodată din spital. Dar medicii au continuat să facă miracole, am lucrat cu un fizioterapeut, am mâncat, m-am chinuit să dorm (cea mai mare problemă până acum). În ultimele zile am avut chiar voie să ies pe balcon la aer, câte 5 minute de două ori pe zi”, a scris Naval...