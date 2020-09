Igor Dodon despre inaugurarea Arenei Chișinău:„Acolo sunt necesare zeci de milioane de lei pentru investiții, bani pe care statul nu îi are” (VIDEO)

17:20

Cristina este printre primele persoane care a adus pe piața locală o nouă „epocă” a dulciurilor. Toți am auzit măcar o dată de „Praga”, „Tort mousse”, „Banoffee”. Dar câți dintre noi am știut că am putea să consumăm aceste bunătățuri fără a adăuga kilograme în plus? Ne convinge despre asta Cristina Zgardan, tânăra care prepară tarte și prăjituri vegane, adică dulciuri care nu conțin ingrediente de origine animală și sunt sută la sută naturale și organice.