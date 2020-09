Ian Lisnevschi, la conferința internațională: Timp de 500 de ani nu a apărut un conducător mai experimentat ca Ștefan cel Mare

21:00

„În pofida unei situații dificile, am reușit, totuși, să ținem sub control rata mortalității, iar asta arată profesionismul medicilor. Până la această etapă, în pofida tuturor greutăților, trebuie să le spunem mulțumim medicilor”, a declarat șeful statului.Igor Dodon a mai declarat că nicio țară din lume nu a fost pregătită pentru o astfel de explozie a numărului de cazuri de COVID-19, inclusiv Republica Moldova.“Nimeni nu a putut evalua că vom avea un astfel de trend ascendent în ceea ce privește pandemia de COVID-19. Nicio țară lume, nici Republica Moldova, nu au fost pregătite pentru acest lucru. Noi am moștenit un sistem medical cu foarte multe probleme de la fostele guvernări”, a declarat Igor Dodon.