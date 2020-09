Ce va fi în VIITOR? (2020-2030) De ce ROMÂNIA va fi cel mai sigur loc și cea mai căutată de OAMENII BOGAȚI ?...

22:00

Iermonah Savatie Bastovoi la Nasul – Lansare „Diavolul este politic corect” from Apologeticum.wordpress.com on Vimeo. „Eutanasia va fi un instrument esential al societatii noastre viitoare”, scria socialistul Jacques Attali (director al Bancii Centrale Europene si consilier privat al lui Mitterand, in volumul colectiv Viitorul vietii, Ed. Seghers, Paris, 1991). „[…]din...