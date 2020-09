Nu prind la minte! Amenzi la 35 de nunți, cumetrii și zile de naștere în weekend

20:30

Un Brexit fără un acord comercial ar putea fi de trei ori mai scump pe termen lung decît pandemia de coronavirus pentru economia britanică, avertizează marţi un studiu realizat de centrul de cercetare "The UK in a Changing Europe", citat miercuri de France Presse. Studiul previne că impactul COVID-19 probabil va tempera sau se va trece la al doilea plan, cel al unui "no deal" la sfîrşitul perioad