Maia Sandu ar urma să fie pe locul șase

Mark Chapman, bărbatul care l-a ucis pe solistul trupei Beatles, John Lennon, i-a cerut iertare văduvei artistului, la 40 de ani de la comiterea „faptei demne de dispreț. „Vreau doar să-mi cer iertare din nou pentru această faptă. Nu am nicio scuză. Am făcut-o pentru gloria personală. El era extrem de faimos, era familist, era un idol. L-am ucis pentru că era faimos, am făcut-o din egoism”. În vârstă de 65 de ani, Mark David Chapman este încarcerat după ce şi-a recunoscut vinovăţia pentru împuşc...