Ion Ceban, în discuție online cu alți primari: a vorbit despre proiectele care urmează a fi implementate în Chișinău

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, este mai preocupat mai mult de alegerile prezidențiale din acest an, decât de problemele orașului pe care îl conduce.Astfel, locuitorii de pe strada Heciului din Capitala Nordului l-au așteptat în zadar ieri pe edilul municipiului, sperând că acesta va contribui la soluționarea problemei stării deplorabile a drumului și absenței rețelelor de canalizare orășenească.„Stimați conducători ai orașului Bălți, vă rugăm să luați măsuri pentru acești oameni, care au lucrat toată viața, reparați-ne drumurile, bătrânii se chinuie. Chiar nu am meritat măcar o bucată de stradă normală?”, a declarat una din participantele la acțiunea de protest.“Vrem ca primarul Renato Usatîi să vină să vadă ce se întâmplă pe strada Heciului. Copii umblă prin băltoace până la genunchi”, susține o altă localnică.“L-am votat pe dl Usatîi și vrem să ne acorde și nouă un pic de atenție. Nu merită acești oameni un pavaj de 50 de centimetri? Și noi plătim impozite, taxa pentru drumuri. Am crezut că sunteți salvatorul nostru și am rămas nici încolo, nici încoace”, a declarat o locuitoare a orașului Bălți.Potrivit poliției, la acțiunea de protest au participat circa 40 de persoane, care au invitat la dialog conducerea Primăriei Bălți. Nici primarul Renato Usatîi, nici alți reprezentanți ai municipalității nu și-au făcut apariția în fața protestatarilor. Acțiunea de protest s-a desfășurat fără incidente.