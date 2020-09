PLDM cere, la Curtea Supremă de Justiție, anularea integrală a circularei de la CEC

08:40

Ediția a XIX-a a Zilei Naţionale a Vinului va avea loc în acest an pe 3 și 4 octombrie, sub sloganul: „Eu deVIN sărbătoare”. Ținând cont de criza pandemică, în centrul capitalei nu vor fi organizate alte manifestări publice decât ceremonia oficială de deschidere a sărbătorii și de premiere a producătorilor de vin. Potrivit directorului […] Articolul Ziua Vinului va avea loc în acest an fără manifestări publice apare prima dată în SafeNews.