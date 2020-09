BNRM organizează expoziția „Descoperă lumea prin intermediul limbilor”

14:40

Mai mulţi agenţi economici din capitală riscă să fie debranşaţi de la reţeaua de apă dacă rezultatele probelor apelor uzate, prelevate în perioada 14-18 septembrie, vor arăta că depăşesc concentrațiile maxime admise de poluanți. Analizele vor fi gata până pe 22-23 septembrie, a comunicat directorul interimar al societății „Apă-Canal Chișinău”... The post Mai mulţi agenţi economici riscă să fie debranşaţi de la reţeaua de apă appeared first on Portal de știri.