Ronaldo, dat de gol! Cu ce femeie se vedea cînd a cunoscut-o pe Georgina

00:30

La 32 de ani, Ivan Rakitic și-a anunțat retragerea din naționala Croației, pentru care a debutat în 2007, și alături de care a ajuns pînă în finala Campionatului Mondial din 2018. Rakitic este optimist în ceea ce privește viitorul naționalei Croației. Să renunţ la echipa naţională a fost cea mai dificilă decizie din cariera mea, dar am simţit că acum este momentul. Am iubit fiecare meci, am jucat