Cu mască de protecție și fără schimb de rechizite. Cum are loc procesul de studii după cel de-al doilea scenariu (Foto)

18:00

Potrivit fostului consilier al Primei Doamne, Donald își pregătește fiica ca să-l înlocuiască pe postul de președinte al SUA. Cartea fostei angajate de la Casa Albă, Stephanie Winston Volkoff „Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady”, este plină de informații privilegiate. Stephanie, care a fost apropiată de multă […]