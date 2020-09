Eurodeputat al României, despre alegerile prezidenţiale din R. Moldova: Vom veghea cu atenție desfășurarea campaniei și a zilei votului de la nivelul Parlamentului European

13:30

Andrei Năstase, candidatul PPDA la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, s-a declarat cel mai bun prieten al României dintre politicienii de la Chișinău și a subliniat că este susținut în campania electorală de PNL, partid aflat la guvernare. Potrivit sursei, oamenii nu ar trebui să voteze în baza unor declarații ale unor politicieni și oficiali din vest sau din est, dar în baza interesului cetățeanului de rând. Mai mult, Năstase a comentat mesajul de susținere a Maiei Sandu pe care Donald Tusk l-a trimis la sfârșit de august. „E acțiunea lui, respect opțiunea domnului Tusk, dar de exemplu, tot în aceeași zi, pe 31 august a ieșit vicepreședintele Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan cu un mesaj și a spus că mă sprijină, la fel ca și cei din PNL, frații mei de sânge au decis să mă susțină. Sâmbăta trecută am fost la Iași, primarul de la Iași și-a exprimat alegerea și mă va susține cum și eu îl voi susține. Este opțiunea fiecărui dintre ei. De dragul adevărului, spuneți vă rog, cine este cel mai bun prieten al României dintre politicienii moldoveni? Eu sunt cel mai bun prieten, pentru că sunt un om fidel, am relații la nivelul administrației centrale și locale, fac mai multe fapte decât vorbesc, am realizat un proiect SMURD la Cahul, și urma să mai fac unul la Chișinău și altul la Bălți, iar la nivelul graniței estice a României, cu Republica Moldova nivelul de contrabandă a fost dus la cel mai jos nivel", a punctat Andrei Năstase în cadrul unei emisiuni de la 10 TV. Totodată, liderul PPDA susține că a pledat mereu pentru unitatea forțelor pro-europene, doar că nu s-a ajuns la un consens. „Oamenii cumva s-au resemnat: Năstase a vrut cu un singur candidat, dar alții au spus că mergem cu propriul candidat și vedem în turul II cine ajunge. Pentru mine e un subiect închis, merg la oameni, le explic ce vreau să facem în următorii 4 ani, dar și peste 5 și 15 ani, le aduc la cunoștință programul meu, fără a face agitație electorală. Nu Dodon e puternic, dar noi suntem slabi prin rânzele noastre mari și prin orgoliile noastre. De ce politicienii care dezbină nu sunt taxați, nu a venit oare timpul ca cei care în loc să adune acele energii, le destramă să fie taxați? ", se întreabă sursa. În cadrul aceleași emisiuni, Năstase a recunoscut că regretă cedarea puterii în favoarea lui Dodon. „În acel moment am sperat cu tot dinadinsul că nu vom ajunge la această situație. Îmi exprim regretul că de dragul unității, ca să nu zdruncinăm blocul ACUM, nu am reacționat atât de vehement cât s-ar fi cerut. (...) Regret, altfel aș fi gestionat totul dacă m-aș fi gândit la mine, la partidul meu", a concretizat candidatul PPDA la alegerile prezidențiale.