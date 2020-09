112, ținta apelurilor false și abuzive

18:50

Anul acesta, gheața de vară din Arctica s-a micșorat până la cea mai mică cantitate înregistrată vreodată în ultimele patru decenii, cu excepția anului 2012. Aceasta este concluzia Centrului Național de Date privind zăpada și gheața din Statele Unite, o concluzie bazată pe observații prin satelit care a înregistrat un minim de 3,74 milioane km2 de gheață marină în acest an. În fiecare an, o parte din gheață se topește vara și se reformează iarna, dar odată cu încălzirea globală, se topește din c...