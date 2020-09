Din nou, din categoria anti-recordurilor. R. Moldova înregistrează încă 650 infectări cu COVID-19

13:10

Airbus a dezvăluit planurile de a produce primele avioane comerciale cu emisii zero din lume care să funcţioneze cu hidrogen până în 2035. Compania aerospaţială europeană a lansat luni trei concepte diferite de aeronave, fiecare explorând o abordare diferită a realizării zborului cu emisii zero, dar toate bazându-se pe hidrogen ca sursă primară de energie. […] Articolul Airbus anunţă primele avioane comerciale cu emisii zero din lume. Cum arată şi cum vor funcţiona cele trei modele apare prima dată în Cotidianul.