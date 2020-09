Cum se face schimbul de terenuri agricole între doi proprietari

13:00

Astăzi, 18 Septembrie 2020, începând cu orele 16:00, pe platforma de comunicare digitală ZOOM, se va desfășura cea de-a 3-a sesiune de informare a evenimentului 3, desfășurat în Republica Moldova în formatul unui Experiment de Laborator în cadrul proiectului BOND (Bringing Organisations & Network Development to higher levels in the Farming sector in Europe/Dezvoltarea organizațiilor […]