Alexandr Kalinin renunță la intenția de a conduce țara. Ce legătură are președintele Dodon și PSRM?

13:10

Primarul capitalei Ion Ceban cere să fie urgentat conceptul și procesul cu privire la crearea parcărilor în capitală. Potrivit acestuia, în 2010 au fost oferite peste 300 de terenuri pentru amenajarea locurilor pentru parcare în oraş, însă în aceste spaţii au fost construite blocuri locative, benzinării şi alte obiective. Edilul a anunțat că se va […] The post În loc de parcări – blocuri și benzinării. Ceban cere ca terenurile acaparate ilegal să fie întoarse în posesia Primăriei appeared first on NewsMaker.