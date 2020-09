Sfîntul Gheorghe a remizat cu Codru Lozova, scor 2 la 2

13:00

Azi are loc echinocțiul de toamnă, cînd ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe Pămînt. Din punct de vedere astronomic, acest moment marchează trecerea la anotimpul de toamnă. Există două astfel de fenomene pe an: echinocţiul de primăvară (în luna martie) şi echinocţiul de toamnă (în luna septembrie). Echinocțiul de toamnă 2020 are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 16.31 şi reprezintă moment