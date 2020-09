Sergiu Litvinenco, despre demisia președintelui interimar al CSM: „I-a stricat planurile lui Dodon”

17:20

De câte ori n-am intrat în panică la metrou, atunci când am văzut pe cineva purtând masca de protecție sub nas sau sub bărbie? Este dovedit: persoanele care refuză să poarte o mască de protecție corect sau deloc au tendințe sociopatic. Nu am spus-o noi, ci oamenii de știință polonezi, care au publicat rezultatele studiului […]