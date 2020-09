Câte cazuri de îmbolnăvire au fost înregistrate în școlile și grădinițele din Chișinău

21:00

Secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă proiectele realizate de actuala guvernare. Socialistul a atras atenția că pe timp de criză pandemică și secetă, autoritățile au găsit bani pentru a majora salariile medicilor, pentru a achita pensiile și alocațiile sociale și pentru a le acorda agricultori un ajutor financiar.„Este clar că schemele au fost eliminate. De ce în perioada COVID-ului și a secetei bani s-au găsit, de ce bani nu s-au găsit anul trecut pentru agricultori?” se întreabă Batrîncea.Totodată, Vlad Batrîncea a menționat și faptul că Guvernul Chicu, în aceste an complicat, a reușit să le majoreze medicilor salariile.„Pentru majorarea salariilor medicilor am prevăzut și sunt la buget bani – cu 30% au fost majorate salariile la 1 septembrie și cu 30% – la 1 ianuarie”, spune socialistul.Deputatul a remarcat și faptul că executivul a găsit suplimentar alte 140 de milioane de lei pentru ca la 1 septembrie școlile și grădinițele din Republica Moldova să-și reia activitatea.Vlad Batrîncea a trecut în revistă și indexarea pensiilor, care, în premieră, se face de două ori pe an. Guvernul a mai intervenit prin două plăți unice – de 700 și de 900 de lei. „Acest lucru nu este un cadou, este un adaos pentru cei cu pensie sub 3000 lei”, spune deputatul PSRM.Vlad Batrîncea i-a invitat pe jurnaliști să compare inițiativele Guvernului precedent, și realizările cabinetului de miniștri condus de Ion Chicu. Socialistul a precizat că într-un an cu secetă și pandemie actualul Guvern a realizat mai multe proiecte, decât predecesorii săi, care au avut doar două fraze de spus cetățenilor: „Bani nu-s! Jos Dodon!”.Totodată, secretarul executiv al PSRM a chemat opoziția parlamentară să nu provoace haos în țară, dar să vină cu inițiative, care ar ajuta cetățenii să aibă un trai decent.„Suntem obosiți când dreapta amenință, când face tot posibilul pentru a destabiliza situația. De ce dreapta noastră nu poate veni cu un plan, cât de cât pus pe hârtie. De ce, fiind la guvernare, au închis școli, au lichidat laboratoarele medicale și azi cetățenii din mai multe raioane ca să facă test trebuie să vină în Capitală cu transport public, ca să facă test, dese ori și în laboratoare private”, a mai spus Batrîncea.