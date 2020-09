O întreprindere a Consiliului Raional Orhei a ajus la datorii de milioane de lei

16:15

Comisia Electorală Centrală a recepționat documentele și listele de subscripţie în vederea susținerii candidatului Tudor Deliu la funcția de Președinte al Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Documentele și listele de subscripție urmează să fie verificate în decursul a 7 zile, după care CEC va decide înregistrarea sau neînregistrarea candidatului.