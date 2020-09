Igor Dodon a prezentat la CEC listele cu semnături pentru înregistrarea în cursa electorală

12:10

„Cum am anunțat vom merge colegii, dar și eu personal pentru a mă asigura personal că lucrările sunt efectuate conform normelor, criteriilor și termenii stabiliți, și în general dacă se petrec lucrări, dar nu așa ca la unele instituții, doar pe foaie. Nimeni nu are dreptul să fure din banul public. Nu dă Doamne. Reparații pe hârtie la instituțiile de învățământ, nu voi admite. În cazul Liceului „Petru Zadnipru” din sectorul Ciocana al capitalei”, spune Ceban. Referindu-se la acest caz, primarul a punctat că le-a dat responsabililor 10 zile ca să refacă lucrările. Ion Ceban a mai adăugat că are trei obiective de bază pe care se va axa în dezvoltarea instituțiilor educaționale din capitală, pe lângă alocațiile financiare. Astfel, primarul vrea crearea condițiilor bune în instituțiile existente, iar reparațiile să fie făcute, dar nu doar pe foaie. De asemenea, un obiectiv este alimentația copiilor în școli.