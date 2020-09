Salvatorii de la SMURD Iași, misiune pentru un pacient din Republica Moldova

13:40

„Unire n-o să fie, liniștiți-vă”. Astfel a răspuns președintele Igor Dodon la întrebarea unui internaut cu referire la unirea celor două maluri ale Prutului, care a fost adresată în cadrul platformei online „Președintele răspunde” din 18 septembrie. „În ceea ce ține de malurile Prutului – unire n-o să fie, liniștiți-vă. Nici vouă asta nu vă trebuie. Vouă vă trebuie probleme pe capul vostru? Unire n-o să fie. Suntem țări separate, vecine. Vă stimăm, ne stimați. Sunteți frați, un pahar de vin, țuică…veniți în ospeție, dar niciun fel de unire n-o să fie”, a declarat Igor Dodon. Totodată, șeful statului a specificat că admite relațiile de bună vecinătate dintre Republica Moldova și România, dar „armonizarea are loc în conformitate cu directivele UE pentru că asta favorizează investițiile, comerțul, etc”. Amintim că în ultima perioadă, Igor Dodon atacă în mod constant unioniștii. Bunăoară, săptămâna trecută președintele pro-rus a declarat că va interzice partidele unioniste în R. Moldova și în acest sens va iniția procedura de modificarea a Constituției care prevede că astfel de formațiuni sunt legale. Articolul Igor Dodon, către românii din Țară: „Sunteți frați, un pahar de vin, țuică…veniți în ospeție, dar niciun fel de Unire n-o să fie!” apare prima dată în InfoPrut.