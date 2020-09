R. Moldova: Încă 260 de cazuri de infectare cu COVID-19 și două decese

12:40

Deputatul Lilian Carp, membru al comisiei parlamentare pentru educație, despre cum au primit avize de funcționare școlile fără bloc sanitar în acest an, în ciuda pandemiei:Europa Liberă: Dl președinte Igor Dodon le-a luat apărarea acelor demnitari care au apărut în poza ridicolă, ca să zic așa, de la Râșcani cu tăierea de panglici la inaugurarea unui veceu. D-lui a zis: „Da, au cam exagerat cu PR-ul, dar problema există și de ce nu ați făcut voi cât timp ați fost la putere veceuri în școli, stimați opozanți care criticați acum autoritățile”? Dvs. i-ați da dreptate? Lilian Carp: „Dreptatea este pe la jumătate. Igor Nicolaevici a fost viceministru al Economiei de prin 2005 și are 15 ani de zile de când se află în funcții publice, așa că, atunci când adresează anumite întrebări, ar fi foarte bine să se uite în oglindă și să reflecteze asupra întrebărilor retorice pe care le adresează. Dar în linii generale problema este una acută, nimeni nu trebuie să se ascundă după perete și să spună că ea nu există. Noi avem o problemă mai ales în zona rurală, în sate, unde, după căderea URSS-ului, să spunem așa, în multe școli, chiar dacă au fost planificate blocuri sanitare, ele practic nu au funcționat niciodată, au fost închise și au fost construite veceuri în curte. Și astăzi noi putem spune cu certitudine că, dacă vorbim de instituțiile de învățământ preuniversitar din zona rurală, e clar că acolo în 70 la sută nu au acces la un bloc sanitar amenajat.”Europa Liberă: Comisia din care faceți Dvs. parte în calitate de deputat a avut un rol de jucat anul acesta, când s-a discutat deschiderea sau nu a școlilor pe fundal de pandemie. V-aș ruga, mai întâi de toate, să-mi spuneți ce rol a avut comisia și ce informații, poate, ați obținut în timpul acestui proces, informații pe care se pare că e mai greu și pentru noi, jurnaliștii, să le obținem, fiindcă am făcut o încercare să aflu de la Ministerul Educației de ce date dispun și trebuie să recunosc că nu am reușit. Lilian Carp: „În cadrul comisiei s-au discutat mai multe scenarii cum vor funcționa instituțiile de învățământ, despre modul cum vor fi asigurate instituțiile de învățământ cu dezinfectanți, de unde vor fi luați bani și, totodată, în comisia specială care a fost făcută în cadrul parlamentului din mai multe fracțiuni s-a discutat despre problemele cu care se pot confrunta instituțiile de învățământ în timpul studiilor. Mai multe probleme au apărut de genul cum vor fi plătiți profesorii care vor petrece ore atât de dimineață, cât și după masă în condițiile în care vor avea prea mulți copii, era necesară modificarea legislației, ceea ce am propus eu personal în cadrul comisiei să modificăm legislația. În caz contrar, Curtea de Conturi poate considera drept încălcări faptul că cineva a fost remunerat suplimentar, mai ales că legea nu permitea mai mult de 1,25 – 1,5 salariu, dar dacă profesorii urmau să citească în două schimburi, apărea problema să ajungă până la două salarii. Și atunci am propus să fie schimbată legislația astfel ca să prevadă plata cu ora profesorilor care depășesc numărul de ore fixat.”Europa Liberă: Eu înțeleg corect că despre veceuri și lavoare în școli nu ați discutat?Lilian Carp: „S-a discutat și despre acest lucru referitor la blocurile sanitare, însă, din păcate, acest lucru a fost lăsat pe responsabilitatea administrației publice locale sau fondatorilor, mai bine zis, fiindcă fondator este administrația publică locală, mai curând școlile sunt în administrarea administrației publice locale de nivelul doi, la nivel raional. Și aici, în linii generale, raioanele trebuie să aibă politici care să asigure accesul la blocuri sanitare și la apă curgătoare. Acestea sunt principalele condiții când se deschide activitatea instituțiilor de învățământ.”Europa Liberă: Răspunsul Dvs. ca ales al poporului la întrebarea de ce lucrurile se mișcă atât de încet sau nu se mișcă la fel de rapid precum v-ați dori probabil și Dvs., și alții ca Dvs. care ar fi?Lilian Carp: „Lipsa de bani, dar există și posibilități prin intermediul anumitor proiecte. Eu am fost și în calitate de consilier raional, unde am reușit la câteva instituții de învățământ din Strășeni să fie construite prin intermediul proiectelor anumite blocuri sanitare. Sunt diferite ONG-uri care au intervenit și au construit blocuri sanitare de la zero, ele nu existau decât doar în curte și este necesar ca cei care sunt în administrația publică locală de nivelul doi să aibă în vizor această problemă și să construiască aceste blocuri sanitare. Eu fiind consilier, neavând anumite funcții executive, am reușit să fac acest lucru; e clar că nu am tăiat panglica cum au făcut-o băieții din PSRM, dar s-au reușit aceste lucruri.”Europa Liberă: Când cel de la raion nu acordă atenția cuvenită acestui subiect, el poate fi cumva somat s-o facă? Lilian Carp: „Sigur! Legislația spune foarte clar: „Instituția de învățământ nu poate să-și înceapă activitatea atâta timp cât nu are bloc sanitar și apă curgătoare”.”Europa Liberă: Mă întrebam, cum se deschid aceste instituții care au până acum veceul în curte și nu au niciun lavoar?Lilian Carp: „Se pune în sarcina administrației publice în termen de jumătate de an să găsească soluții, se semnează actele și instituția își desfășoară activitatea mai departe. Și asta se repetă an de an, deja în decurs de 30 de ani.”Europa Liberă: Și acum, pe timp de pandemie, tot așa s-a întâmplat? Lilian Carp: „În timpul pandemiei cred că tot asta se întâmplă, nu este altă abordare. Se mai schimbă în anumite raioane situația, unde administrația cât de cât vine și repară. O situație mai bună este în raionul Strășeni, fiindcă și fosta administrație a raionului a mai intervenit în anumite instituții de învățământ și este o situație mai bună; din câte cunosc, în raionul Ialoveni este o situație mai bună. La etapa actuală nu cunosc alte raioane, recunosc, nu am fost în foarte multe, dar sunt câteva raioane în care se intervine.”Europa Liberă: Ce-i de făcut, dle Carp, ca să se intervină peste tot? O directivă la care s-a aliniat Republica Moldova zicea că, până în 2020, toate școlile să aibă blocuri sanitare și apeduct.Lilian Carp: „Apeductul este o primă temă a civilizației. Dacă vorbim despre primele civilizații care au apărut, acestea au apărut cu apeductul împreună. Din păcate, Republica Moldova nu are apeduct peste tot, trebuie să existe o politică de stat în care să fie un termen foarte clar, nu PR, așa cum fac unii cu drumurile -„Drumuri bune 1”, „Drumuri bune 10”. Este important să avem proiecte și să fie blocuri sanitare și apă în fiecare instituție de învățământ. La grădinițe situația este mai bună, întrucât ele se află în administrarea primăriilor, acolo se intervine mai prompt și este o situație mai bună, însă în ceea ce privește școlile sunt destul de multe probleme.”Europa Liberă: Situația actuală cum ați caracteriza-o, că s-a cumpărat destul de mult dezinfectant, părinții au fost cumva puși în fața situației să cumpere măști la copii, să le dea și ei dezinfectant la școală. Dar ca și soluție, Dvs. cum vi se pare, asta e o soluție care ține copiii departe de pericol sau nu?Lilian Carp: „Din informația pe care o cunosc, era destul dezinfectant pentru a ajunge pe trei luni de zile pentru toate instituțiile de învățământ și dacă apar cumva anumite instituții în care se cer bani pentru dezinfectant, vom ruga părinții să anunțe despre acest lucru, fiindcă eu cunosc la sigur că a fost procurat și UNICEF a donat și a fost distribuit sau urma să fie distribuit în fiecare instituție de învățământ preșcolar și preuniversitar.”Europa Liberă: Da, bine, foarte bine că ați spus lucrul acesta în emisiunea noastră, dar mă refeream mai mult la: e o soluție durabilă totuși aceasta cu dezinfectantul?Lilian Carp: „Este o soluție care este propusă de Organizația Mondială a Sănătății care spune foarte clar că trebuie să existe dezinfectant în fiecare instituție care își desfășoară activitatea.” Europa Liberă: Măcar asta dacă nu avem acces la celelalte.Lilian Carp: „Ideal ar fi să existe apă unde copiii să-și poată spăla mâinile și deja fiecare copil trebuie să aibă o mască pentru a putea intra pe teritoriul instituției de învățământ, dar, din câte cunosc, în clasă nu este obligatoriu să poarte mască. Ceea ce s-a propus în cadrul comisiei este ca să se acorde o sumă de 2.000 de lei pe an pentru profesori ca să-și poată procura măști de protecție. Din câte cunosc, încă nu erau găsite resursele pentru a putea rezolva problema în acest sens.”Europa Liberă: Dar pentru adaosuri s-au găsit resurse, s-a votat, e bătut în cuie pentru profesori? Lilian Carp: „Da, pentru adaosuri s-au găsit, dar pentru această problemă încă se căutau soluții pentru a putea acorda și acest ajutor.”Europa Liberă: Dle Carp, aș vrea să ne oprim un pic la problema financiară, fiindcă ziceați că e unul din impedimentele care nu permit să se construiască suficiente facilități pentru copiii din școli și grădinițe. E chiar atât de scump?Lilian Carp: „Faceți un calcul. Avem aproximativ peste 1.000 de instituții, jumătate din ele au acces, în jur de 500-600, înmulțiți la 2-300 de mii, în medie, de la 150 până la 300 de mii și o să vedeți suma care ar fi necesară. Deci, este o sumă mare, dar ea poate fi soluționată într-un an. Dacă pentru a avea drumuri peste tot în localități este nevoie de investiții de 15-20 de ani, cu un miliard – un miliard jumătate de lei noi am putea rezolva problema într-un singur an și mai mult să nu ne întoarcem la această problemă.”