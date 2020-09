Ghinionul unui moldovean care transporta un BMW din Italia

07:30

Unu din șapte voluntari înscriși pentru testarea vaccinului rusesc împotriva COVID-19 s-a plâns că are efecte secundare, precum stări de slăbiciune și dureri musculare, a anunțat ministrul sănătății de la Moscova, relatează The Moscow Times, scrie digi24.ro. Studiile clinice finale ale vaccinului rusesc denumit „Sputnik V" au început la în această lună, la Moscova, existând însă incertitudini cu […]