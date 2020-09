Ambasadori acreditaţi în R. Moldova au cules struguri în UTA Gagauz-Yeri

13:15

Serviciul de Informații și Securitate este o instituție prin excelență apolitică și nu se va lăsa antrenat în dispute politice, transmite MOLDPRES. Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandr Esaulenco, a declarat în cadrul unui interviu oferit MOLDPRES, că deși există tendinţe de implicare a SIS în diverse dispute, acest lucru nu se […] The post Serviciul de Informații și Securitate nu se va antrena în dispute politice appeared first on www.ziuadeazi.md.