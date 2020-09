Italienii din zece regiuni participă duminică la alegeri în umbra pandemiei de coronavirus

18:40

Agenția Europeană pentru Medicamente nu fusese prevăzută pentru o pandemie. Mai mult, aceasta a sosit într-un moment foarte neplăcut pentru Agenție, încă aflată în plină mutare. Creată în 1995, sub denumirea de European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, (cu acronimul EMA, de la denumirea în limba engleză - European Medicines Agency), ea a fost instalată și a funcționat la Londra până în 2017, când decizia Marii Britanii de a se retrage din UE a făcut ca agenția să se mute pe continent, la Amsterdam.Există organisme similare la nivel național, cum sunt Agenția Națională a Medicamentului (ANM) în România, Food and Drug Administration (FDA), în SUA, sau Food Standards Agency (FSA), în Marea Britanie. Cum i-o arată și numele, Agenția Europeană pentru Medicamente este cea care eliberează aprobările oficiale și garanțiile pentru ca un medicament să poată fi distribuit în UE. Piața europeană a medicamentelor nu este unificată, iar regulile naționale fac de pildă ca același medicament să se vândă cu nume diferite în două țări vecine, sau ca unul care poate fi vândut numai cu rețetă de la doctor într-o țară este disponibil la liber în toate farmaciile în alta.Acestea sunt însă detalii mai mult cosmetice, naționale. Indiferent de nume si dacă au nevoie de rețetă sau nu, medicamentele trebuie să aibă aprobarea Agenției.În cazul descoperirii unui vaccin împotriva Covid-19, așadar, primul aviz ar trebui să vină din partea Agenției.Ea este și foarte criticată, de altfel, pentru modul opac în care funcționează. Astfel:-- lista experților consultați de agenție este ținută secretă;-- motivațiile pro sau contra nu sunt niciodată făcute publice si sunt accesibile doar specialiștilor, în urma unor lungi proceduri birocratice;-- nu există procese verbale ale întâlnirilor misterioșilor experți, astfel încât nu există nici o urmă a dezbaterilor;-- din acest motiv, nu se știe nici câți au votat împotriva unui anume tip de medicament, astfel încât aprobările au întotdeauna aerul de a fi fost votate în unanimitate;-- tot așa, nu se poate ști nici dacă nu cumva există serioase conflicte de interese, altfel zis - ca unii experți să lucreze în paralel și pentru grupuri farmaceutice doritoare să plaseze un produs pe piața europeană.De aceea, Agenția este deseori criticată pentru că ar funcționa „neștiințific" și „nedemocratic". Rămâne însă un fapt acela că viitorul vaccin, de care, ca țară asociată, ar beneficia și Republica Moldova, ar avea nevoie în primul rând să fie aprobat de Agenție.Mai există în paralel și un Centru European pentru Prevenirea Maladiilor, creat în 2005, cu sediul în Stockholm, Suedia, care are ca scop consolidarea sistemelor de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase. Și acesta lucrează activ la stabilirea unei modalități de distribuire a viitorului vaccin, odată ce acesta va fi fost aprobat de Agenție.Aceasta se află de altfel în plină mutare si recrutare de personal. După ce a trebuit să plece de la Londra, in urma Brexitului, în urmă cu doi ani, a mai durat aproape un an până a fost ales sediul nou (Amsterdam), după ce mai bine de o duzină de țări, printre care și România, au candidat să îl găzduiască.O vreme, varianta care părea cea mai promițătoare era ca Agenția să se instaleze la Strasbourg, in sediul Parlamentului European de acolo, iar Parlamentul să rămână definitiv. Franța nu a dorit însă să piardă Parlamentul. Politicul e uneori mai tare decât considerentele umanitare sau practice.****